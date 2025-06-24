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Gündem
AA 24.06.2025 18:17

Cevdet Yılmaz: Ateşkesin ekonomik etkileri olumlu olacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin, insani ve çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra, ekonomik etkileri bakımından da olumlu olacağını bildirdi.

Cevdet Yılmaz: Ateşkesin ekonomik etkileri olumlu olacaktır
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte bölgemizde tırmanan jeopolitik gerilim, bugün itibarıyla sağlanan ateşkesle birlikte azalmaya başlamıştır. Bu gelişme, insani ve çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra, ekonomik etkileri bakımından da olumlu olacaktır. Ancak bölgemizin asıl ihtiyacı, herkes için adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesidir. Bunun yolu ise işgal ve yıkım politikalarıyla karşı karşıya kalan Filistin halkının, başta Gazze olmak üzere, huzurlu bir ortama ve insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına kavuşmasından geçmektedir. Türkiye, etkin bir güç ve diplomasi merkezi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli yönetiminde, hem iç cephesini güçlendirmeye hem de Filistin davası başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde istikrarı ve adaleti savunmaya devam edecektir."

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Cevdet Yılmaz İsrail-İran çatışması
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