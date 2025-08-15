Açık 25.7ºC Ankara
TRT Haber 15.08.2025 08:57

Çelik: İsrail'in Batı Şeria ile Kudüs'ü ayırma planı, soykırım eylemlerinin devamıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in yasa dışı yerleşim kararına tepki gösterek, "İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır" dedi.

Çelik: İsrail'in Batı Şeria ile Kudüs'ü ayırma planı, soykırım eylemlerinin devamıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni yerleşim yeri inşası kararına tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in planını "lanetli soykırım eylemlerinin devamı" olarak nitelendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

 

"İsrail’in Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır.

İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti’ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. "

