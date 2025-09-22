Açık 24.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.09.2025 15:44

Çelik: Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’nun mukayese edilmesini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Çelik: Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’nun mukayese edilmesini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Çelik, "İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir" dedi.

Çelik'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bir televizyon kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.

İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın"

ETİKETLER
AK Parti Netanyahu Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
