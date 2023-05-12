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Gündem
AA 12.05.2023 16:18

Çavuşoğlu’ndan Millet İttifakı'na 'terör' tepkisi: PKK ile iş birliği yapılması milliyetçileri rahatsız ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütlerinin aynı anda Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu ittifakı desteklemesi CHP ve İYİ Parti gibi partilere oy veren devletçi, milletini seven, milliyetçi hemşehrilerimizi rahatsız etti" dedi.

Çavuşoğlu’ndan Millet İttifakı'na 'terör' tepkisi: PKK ile iş birliği yapılması milliyetçileri rahatsız ediyor
[Fotoğraf: (Arşiv)]

AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, sahada çalışırken Antalya için yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını belirtti.

Ülkenin dış politikasından da bahsettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, seçim kampanyası sürecinde en çok ülkenin beka meselesini konuştuklarını belirtti.

"Cumhur İttifakı'na büyük bir ilgi var"

Ülkenin güvenliği, istikrarı ile ilgili konuları sürekli gündemde tuttuklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Karşımızdaki ittifakın HDP ve PKK ile işbirliği yapması, el ele kol kola yürümesi, Türkiye'de darbe girişimi yapan, vatandaşlarımızı şehit eden FETÖ'cülerin yine karşımızdaki Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu ittifakın üyesi olması, tüm terör örgütlerinin aynı anda bunları desteklemesi CHP ve İYİ Parti gibi partilere oy veren Antalya'daki devletçi, milletini seven, milliyetçi hemşehrilerimizi rahatsız etti. Son zamanlarda farklı partilerden çok sayıda istifalar var. Bizim partimize de büyük bir akım var. Cumhur İttifakı'na büyük bir ilgi var."

Milletin, dünyanın içinden geçtiği zor dönemde sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ülkenin istikrarını koruyabileceğini ve güçlendirebileceğini iyi bildiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet diğer ittifaka baktığı zaman korkunç açıklamaları görüyor. Özellikle CHP mitinglerinde 'Dişe diş kana kan, seninleyiz Öcalan' sloganları CHP'li kardeşlerimizi de rahatsız etmiştir. Atatürk'ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetten 'intikam alacağız' diyenler artık CHP'nin mitinglerinde yer alıyor. Halkımız bunu görüyor ve dolayısıyla partimize ilgi gösteriyor. Son dönemde Antalya'da partimize katılan 8 bin 627 kişi sayısı, birçok partinin tüm Türkiye'de elde edemeyeceği üye sayısıdır."

AK Parti'nin 12 milyondan fazla üye sayısıyla büyük bir aile olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Gençlik ve kadın kollarımızın üye sayısı bile ana muhalefet partisi dahil birçok partinin üye sayısının üzerinde. Üyelerimizle, bize gönül veren kardeşlerimizle geleceğe yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı, Türk dünyasının asrı yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ardından AK Parti'ye üye olan kişilere rozet taktı.

Toplantıya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

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