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Gündem
AA 12.05.2023 15:24

Bakan Akar: Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hapishanedeki teröristleri bırakmayı planlıyorlar. Bu bir zihniyet meselesi. Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla aramıza mesafe koymak milli, manevi, vatani görevimiz" dedi.

Bakan Akar: Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır
[Fotograf: AA]

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret etti, ardından 1969’da mezun olduğu dönemde "Taş Mektep" adını taşıyan Kayseri Lisesi’nin fen lisesine dönüştürülmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Törenin yapıldığı salona girişinde öğrencilerin okul marşını söyleyerek karşıladığı Akar, bu değişimin uzun zamandır gündemde olduğunu belirtti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür etti. Akar, okulun fen lisesi olmasının yeni görev ve sorumlulukları beraberinde getirdiğini ifade etti ve öğrencilerden bu köklü eğitim kurumunun "şanına şan, başarılarına başarı" katmalarını istedi.

Mezunlar Derneği adına konuşan Ömür Uzunoğlu da okulun fen lisesine dönüştürülmesindeki katkılarından dolayı Milli Savunma Bakanı Akar'a teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti

Bakan Akar daha sonra Şeker Fabrikası’ndaki işçilerle bir araya geldi.

Üretimin önemine vurgu yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını, bu yolda terör örgütlerinin kendilerine engel olmaya, çelme takmaya çalıştığını anlattı.

Akar, "Irak’ın kuzeyindeki kampları teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu paramparça ettik, teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediri." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sınırların ve halkın güvenliği için Mehmetçiğin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Akar, "terör örgütünün çöküş içinde olduğuna yönelik alametlerin görüldüğünü" söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, adı ne olursa olsun terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

"Annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz"

14 Mayıs’taki seçimlerin "tarihi" önemi olduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Bütün mesele zihniyet meselesi. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla problemimiz var. Terörle arasına mesafe koyamayanlarla aramıza mesafe koymak milli, manevi, vatani görevimiz. Çünkü 20 sene öncesine dönüp yeni baştan şehitlerin, annelerin gözyaşlarının olduğu günleri yaşamak istemiyoruz. Teröristlerle işbirliği halinde, onlarla iltisaklı siyasiler ne diyorlar, '10 binler, 100 binler bizi, 14 Mayıs’ı bekliyor' diyor. Hapishanedeki teröristleri bırakmayı planlıyorlar. Bu bir zihniyet meselesi. Bu millet teröristlerle arasına mesafe koyamayanlarla arasına mesafe koyacaktır."

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Hulusi Akar Terörle Mücadele Kayseri
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