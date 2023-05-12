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Gündem
AA 12.05.2023 15:03

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme dilekçesi YSK'ya sunuldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Yüksek Seçim Kuruluna sunuldu.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme dilekçesi YSK'ya sunuldu
[Fotograf: AA]

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

Muharrem İnce adaylıktan çekildi
Muharrem İnce adaylıktan çekildi

YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.

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Muharrem İnce Seçim 2023
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