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TRT Haber 12.05.2023 15:22

Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımlara inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildiği bildirildi.

Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımlara inceleme
[Fotograf: AA]

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.

Yazılı açıklamada, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce hakkında özellikle 09-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edildiği, bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.

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