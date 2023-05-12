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Gündem
AA 12.05.2023 15:55

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Sosyal medya hesabında değişiklik

Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.

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