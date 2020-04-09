Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov'a hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dost kara günde belli olur. Kardeş Kuzey Makedonya'nın her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrov ise Twitter hesabından, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğraflarını paylaşarak, "Dost ve müttefik Türkiye'ye COVID-19'la mücadelemize verdiği destek için minnettarız." ifadesini kullanmıştı.

Mesajında, yardım malzemelerinin üzerinde yer alan, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine de yer veren Dimitrov, Türkçe olarak "Türkiye dostlarımız, teşekkür ederiz!" mesajını da paylaşmıştı.

Dost kara günde belli olur. Kardeş Kuzey Makedonya’nın her daim yanındayız.



A friend in need is a friend indeed. Standing always by brotherly North Macedonia.



Пријателите се познаваат во тешки мигови. Секогаш ќе бидеме до братска Северна Македонија.@Dimitrov_Nikola https://t.co/sQGQTpW0Wr — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 8, 2020

Türkiye'den Balkan ülkelerine COVID-19'la mücadele desteği

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ardından yardımları gün içinde Kosova'ya da ulaştırdı.