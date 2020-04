Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Nikola Dimitrov'a hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dost kara günde belli olur. Kardeş Kuzey Makedonya'nın her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrov ise Twitter hesabından, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğraflarını paylaşarak, "Dost ve müttefik Türkiye'ye COVID-19'la mücadelemize verdiği destek için minnettarız." ifadesini kullanmıştı.

Mesajında, yardım malzemelerinin üzerinde yer alan, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine de yer veren Dimitrov, Türkçe olarak "Türkiye dostlarımız, teşekkür ederiz!" mesajını da paylaşmıştı.

Dost kara günde belli olur. Kardeş Kuzey Makedonya’nın her daim yanındayız.



A friend in need is a friend indeed. Standing always by brotherly North Macedonia.



Пријателите се познаваат во тешки мигови. Секогаш ќе бидеме до братска Северна Македонија.@Dimitrov_Nikola https://t.co/sQGQTpW0Wr