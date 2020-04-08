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İngiliz Dışişleri Bakanı Raab'dan Çavuşoğlu'na teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme, Raab'ın talebi üzerine gerçekleşti.
Telefon görüşmesinde Raab, Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür etti ve bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğunu vurguladı.
Raab ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koranavirüs (COVID-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etti.
Etiketler: teşekkür koronavirüs BakanSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 21:33
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