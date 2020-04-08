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Yurt dışında 222 Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 21:17
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