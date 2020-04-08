Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğini belirterek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." dedi.