Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 812 oldu
Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi. 24 bin 900 test yapılırken, 4 bin 117 tanı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 38 bin 226 oldu. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846'ya ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğini belirterek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 20:08
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