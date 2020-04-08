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İş sözleşmesi 3 ay feshedilemeyecek
Her türlü işçinin iş sözleşmesi, 3 ay süreyle belirli sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek. Yasa teklifi taslağı, görüş alınmak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, belirli sebepler dışında her türlü işçinin iş sözleşmesi, işveren tarafından feshedilemeyecek. Fesih yasağı uygulanan hallerde, işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek.
Fesih yasağı süresini 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 20:14
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