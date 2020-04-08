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Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Kosova'ya ulaştı
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Kosova'ya ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağın Kosova'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, "Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı." denildi.
COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova’ya ulaştı. Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı. pic.twitter.com/8exS3nrSC4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2020
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