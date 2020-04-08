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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı ile COVID-19'u görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile telefonda koronavirüs salgınını görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile telefonda görüştü.
Görüşmede, koronavirüs ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan çin koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 17:14
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