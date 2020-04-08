Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.