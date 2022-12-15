Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, açıklamalarının satır başları şöyle;

(Belçikalı mevkidaşına) Sizden de beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız. PKK'nın tüm Avrupa'da illegal faaliyetlerini koordine eden kuruluş Belçika'dadır.

Ayrıntılar gelecek...