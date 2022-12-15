Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Şırnak Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.
Etiketler: Irak Irakın Kuzeyi
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