"Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye" konulu konferans, Denizli'de gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Ruhi Ersoy, milet iradesinin önemini vurguladı.

Ersoy, "Türkiye'de milletin iradesinin devletin idaresine dönüşme süreçleri ile ilgili verilen mücadeleler, milletin önündeki engellerin birer birer kalkarak sivil siyaset ve demokrasi ile sandıkla milletin iradesinin devletle bütünleşme sürecinin önemli mesafeler aldığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Profesör Ersoy, Türkiye'nin çözülemeyen uluslararası krizlerdeki rolüne dikkati çekerek, "Biz lider ülke Türkiye ile Türk dünyasının birlikteliğinin birlikte insanlığın ufkunda yeniden bir güneş gibi doğacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenen konferansa ilgili yoğundu.