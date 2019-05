Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı.

Finlandiya Hall Kongre Salonu'ndaki toplantı öncesinde heyet başkanlarının katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da iştirak ettiği toplantıda, Avrupa Konseyinin gelecekteki sınamalara hazırlanması, Avrupa'daki anlaşmazlık ve krizlerde Avrupa Konseyinin rolü ele alınıyor.

Toplantının ardından Finlandiya, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını Fransa'ya devredecek.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'yla önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasında Stratejik Diyalog Mekanizması ve Hükümetlerarası İstişare toplantılarını yapacağız." ifadesini kullandı.

Will hold soon Strategic Dialogue Mechanism meeting between our Ministries and Intergovernmental Consultations w/#Germany. @HeikoMaas pic.twitter.com/gwRSsuGejz