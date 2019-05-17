İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt-Eruh kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle "gri liste"de yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

Kaynak: TRT Haber