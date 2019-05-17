Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yana olduklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesinin olumlu olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

(2/5) ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) 17 Mayıs 2019

Gümrük vergisi yüzde 50'den 25'e düşürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik vergisiyle ilgili son düzenlemesini yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Trump, açıklamasında, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yeniden yüzde 25'e indirildiğini ifade etti.

Daha önce Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin neden yüzde 50'ye çıkarıldığını anlatan Trump, önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti.

Çelik ithalatı azalınca vergi düzeyi indirildi

Aynı şekilde toplam çelik ithalatında da yüzde 12'lik bir azalma olduğunu ifade eden Trump, bu sebeple artık söz konusu verginin yeniden yüzde 25 düzeyine indirildiğini aktardı.

ABD yönetimi, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla, Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Türkiye ise söz konusu kararın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu kaydederek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti.

Kaynak: AA