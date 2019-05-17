Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Batman illerinde önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonlarda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı, 7 kişi de hala aranıyor. Gözaltına alınan kişiler tefecilikle suçlanıyor. Güvenlik güçleri, 280 milyon liranın üzerine vurgun yapıldığını ve 80’in üzerinde mağdurun bulunduğunu tespit etti.

Şahısların, sahtecilik yaptıkları, pos makineleriyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Zanlılar adliyeye getirildi.

Kaynak: TRT Haber