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Çatak'ta hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce hava destekli operasyon düzenlendi.
Ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği de vurgulandı.
Etiketler: son dakika Terörle Mücadele ÇatakSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 12:25
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