Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce hava destekli operasyon düzenlendi.

Ortak operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



İçişleri bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği de vurgulandı.