Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Çankırı'daki DEAŞ operasyonunda örgüt lideri Bağdadi'nin aşçısının da olduğu birçok üst düzey isim yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ'lılarla ilgili özel bilgileri @trthaber muhabiri Deniz Aslan anlatıyor.https://t.co/wEkd2ZvSDX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2019

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, zanlıların telefonlarında özel haberleşme uygulaması bulundu. Bu yazışmalar incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Yazışmalara göre yeni bağlantılar araştırılıyor.

Bunun yanı sıra Bağdadi'nin aşçılığını yapan kadının, Anbar bölgesinde Bağdadi ile birlikte kaldığı belirtildi. Oğlu da örgütle bağlantılı olan kadının, iki yıl önce koalisyon güçlerinin operasyonları sonrasında Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Kaynak: TRT Haber