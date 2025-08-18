Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."

Yanan alanlar dronla görüntülendi

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangın geniş alanda etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tamamen kontrol altına alındığını duyurduğu yangın alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle Çanakkale Valiliği koordinesinde, Gelibolu'nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat'ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar, Küçükanafartalar ve Beşyol köyleri tedbiren boşaltılmış, orman yangınına 12 uçak, 18 helikopter ile havadan, 343 kara aracı ve 1300 personelle karadan müdahale edilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.