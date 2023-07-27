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Gündem
TRT Haber 27.07.2023 20:33

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaisini Başkent Ankara’da sürdürdü. Önce, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi. Ardından 3 ülkenin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Beştepe'de sürdürdü.

Cumhurbaşkanı önce Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM-Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM-Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti

Büyükelçilerden güven mektubu

Erdoğan, daha sonra 3 ülkenin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Önce Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata güven mektubu takdim etti. Ardından, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Güven mektubu sunan son büyükelçi ise İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh oldu. 

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