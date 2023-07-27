Davutoğlu'ndan CHP Lideri'ne 'protokol' tepkisi

Muhalefet cephesinde gizli protokol ile ilgili kriz büyüyor. Ümit Özdağ'ın, Kılıçdaroğlu ile "3 bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda anlaşıldığını" açıklaması ve CHP Lideri'nin protokolü doğrulamasının ardından sular durulmuyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in protokolden haberinin olmadığını açıklamasının ardından, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuştu.

"Pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim"

Gizli protokolü ilkesel olarak doğru bulmadığını söyleyen Davutoğlu, "Herhangi bir partinin yönetime katılıp katılmayacağını konuşmamız gerekiyordu" dedi.

Protokolden haberi olmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Olsa zaten masada pozisyon belirlerdik" ifadesini kullandı.

Davutoğluy, "Ülkeyi birlikte yönetmek konusunda varılacak mutabakat, 6'lı masayı 7'li haline getireceği için açık olarak konuşulması lazım. Hepimizin onayı lazım. Böyle bir konu görüşülmediği gibi bakanlıklar da konuşulmadı. Bunlar ilkesel olarak konuşulmadan pazarlığa girildiğine ihtimal vermemiştim, açık söyleyeyim." dedi.

"Önce 'yok' sonra 'var' dedi"

Özdağ'ın protokolü açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyleyen Davutoğlu, "Böyle bir protokol var mı" sorusuna "Yok" yanıtını aldığını aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun, önce "Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini söyleyen Davutoğlu, daha sonra ise "Kusura bakmayın, varmış, bakanlık görüşülmüş" ifadesini kullandığını anlattı.

Davutoğlu, "Üzüldüm ama bir şey söylemedim" dedi.