Kılıçdaroğlu'ndan vekillere: Parti içi tartışmaları medyaya taşımayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Genel seçimlerde alınan yenilgi, yerel seçim çalışmaları, parti içi tartışmalar görüşmelerin öne çıkan başlıkları oldu. Ancak görüşmelerin esas gündemi CHP'de seçimin ardından yaşanan değişim tartışmalarıydı.

Bu konuda milletvekillerine sert bir uyarıda bulunan Kılıçdaroğlu, medyaya tartışmalara yönelik açıklamalar yapılmamasını istedi.

"Kırgınlıkları sürdüren kişilerle yollarımızı ayırırız"

Birlik görüntüsünün sarsılmasına neden olan parti içi tartışmaları eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kırgınlıkları sürdüren kişilerle yollarımızı ayırırız" dedi.

Kılıçdaroğlu, parti politikalarına yönelik eleştirilerin "parti içinde kalması" gerektiğini söyledi.

Vekillere saha talimatı

Yerel seçimler için de vekillere saha talimatı veren Kılıçdaroğlu, özellikle az vekil çıkarılan illerin kırsal bölgelerinde çalışma yapılmasını istedi, "Halk CHP'ye neden oy vermedi?" sorusunun araştırılmasını talep etti.

Milletvekilleri köylerde yapılan çalışmaları raporlayarak genel merkeze sunacak. CHP lideri, yaz dönemi boyunca çalışmaların özellikle köy ve kasabalarda yoğunlaştırılmasını istedi.