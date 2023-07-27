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Gündem
TRT Haber 27.07.2023 13:22

26 Temmuz’da 36 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı

Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün 36 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık İzmir Çileme köyünde 46 derece olarak ölçüldü. İstanbul Şile'de sıcaklık 44.1, Ankara Nallıhan'da ise 40.5 derece oldu.

26 Temmuz’da 36 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı

Türkiye günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sıcaklık azalacak.

İstanbul'da sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Mega kentte bugün termometrelerin 27 dereceyi göstermesi bekleniyor. Başkentte ise bugün sıcaklığın artması bekleniyor.

Ege ve Marmara kavruldu

Dün ise yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dün 36 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

İzmir 46 dereceyi gördü

Ege ve Marmara’da kavurucu sıcak etkili oldu. İzmir, Aydın, Muğla, Kırklareli ve Tekirdağ gibi illerin ilçelerinde de rekor sıcaklıklar kaydedildi.

İzmir dün yurt genelinde ölçülen sıcaklıklar arasında en yüksek verilere ulaştı. 

En yüksek sıcaklık İzmir Çileme köyünde 46 derece olarak ölçüldü. 

Harita: TRT Haber[Harita: TRT Haber]


Eskişehir /Sarıcakaya 45.6 dereceyle ikinci, Aydın/ Karpuzlu: 45.2 dereceyle sıcaklığın en yüksek olduğu 3. il oldu. 

İstanbul 44.1, Ankara 40.5 derece

Kavurucu sıcağın etkili olduğu İstanbul'da en yüksek sıcaklık Şile'de 44.1 derece oldu. 

Ankara da 40 derecenin üzerini gören iller arasındaydı. Nallıhan'da sıcaklık 40.5 derece ölçüldü. 

İşte 26 Temmuz'da sıcaklığın 40 dercenin üzerine çıktığı iller: 

İzmir /Çileme köyü: 46.0

Eskişehir /Sarıcakaya: 45.6

Aydın/ Karpuzlu: 45.2

Muğla /Milas 44.6

Mardin /Nusaybin 44.5

Balıkesir /Manyas: 44.4

Antalya/ Manavgat: 44.2

Manisa/ Ahmetli: 44.2

Bursa/ Kemalpaşa: 44.1

İstanbul/ Şile: 44.1

Bilecik/ Osmaneli: 43.9

Çanakkale/Çan: 43.9

Diyarbakır/Bismil: 43.9

Şanlıurfa/Siverek: 43.7

Gaziantep/Karkamış: 43.4

Kocaeli/ Gölcük: 43.4

Batman/ Hasankeyf: 43,3

Burdur/ Bucak: 43.2

Şırnak/ Cizre: 43.2

Kırklareli/ Lüleburgaz: 43

Yalova/ Armutlu: 43

Tekirdağ/ Çerkezköy: 42.7

Siirt/ Kurtalan: 42.6

Edirne/ Merkez: 42.3

Hatay/ Kırıkhan: 42.2

Kilis/ Elbeyli: 42.2

Muğla/ Bodrum: 42.2

Denizli/ Güzeller köyü: 41.8

Adana /Kozan: 41.6

Uşak/ Eşme: 41,6

Adıyaman/ Besni: 41

Sakarya/ Geyve: 40.9

Kahramanmaraş/ Onikişubat: 40.8

Kütahya/ Tavşanlı: 40.7

Mersin/ Mut: 40.7

Ankara/ Nallıhan:40.5

Osmaniye/ Sumbas: 40.4


 

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