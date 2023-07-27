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Gündem
AA 27.07.2023 16:53

Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli, Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen, 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.

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İstanbul Düzensiz Göçmenler Ali Yerlikaya
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