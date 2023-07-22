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DHA 22.07.2023 05:40

Büyükelçi kararnamesi ile idari ve adli yargı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçi kararnamesi ile idari ve adli yargı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kahire Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, Paris Büyükelçiliğine Yunus Demirer, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci atandı.

Cezayir ve Paraguay'a da büyükelçi ataması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz Cezayir Büyükelçisi, Yavuz Kül Paraguay Büyükelçisi olarak görev yapacak.

Güvenlik İşleri Genel Müdürü Nevzat Uyanık'ın yeni görevi ise Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdindeki Daimi Temsilcilik oldu.

Hakim ve savcıların ataması yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı.

Adli yargıda 3 bin 36 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra idari yargıda ise 387 atama yapıldı.  

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