Gündem
TRT Haber 29.11.2025 16:37

Burhanettin Duran: Türkiye, Filistin davasının en güçlü savunucusu olmaya devam edecektir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşımında, "Bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar, Türkiye, Filistin davasının en güçlü savunucusu olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün, mazlumun sesi olmanın, adaletin yanında durmanın ve insanlığın ortak vicdanına sahip çıkmanın adı olduğunu ifade etti.

Filistin topraklarında yıllardır süren işgal ve zulümün sadece bir halkın değil, insanlığın da sınavı olduğunu belirten Duran, "Tüm baskılara rağmen onuruyla direnen, inancını ve umudunu koruyan Filistinli kardeşlerimiz; adaletin, direnişin ve insanlık onurunun simgesi haline gelmiştir." dedi.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin, Filistin meselesini yalnızca bir bölgesel sorun olarak değil, insanlığın ortak vicdan meselesi olarak gördüğünü vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, her fırsatta dünyanın gözü önünde yaşanan adaletsizliğe karşı en gür sesi yükseltmiş; "Dünya beşten büyüktür" diyerek, Filistin halkının sesi olmayan uluslararası sistemin çifte standardına meydan okumuştur." açıklamasını yaptı.

"Uluslararası hukukun ve insanlığın ortak sorumluluğudur"

Türkiye'nin, hem insani yardımlar hem de diplomatik girişimlerle Filistin’in yanında olmayı sürdürdüğünü belirten Duran şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de, Batı Şeria’da, Kudüs’te yaşayan kardeşlerimizin en temel haklarının korunması, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak sorumluluğudur. Biz inanıyoruz ki, zulüm sonsuza kadar hüküm süremez; adalet mutlaka tecelli eder.

Filistin halkının mücadelesi, bir umut meşalesidir. Bu meşale, özgürlüğe, onura ve barışa giden yolun ışığıdır. Türkiye, bu yolculukta Filistinli kardeşlerinin elini hiçbir zaman bırakmayacaktır. Bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar, Türkiye, Filistin davasının en güçlü savunucusu olmaya devam edecektir. Filistin’in yarını özgür, Kudüs’ün geleceği aydınlık olacaktır. "

Burhanettin Duran Filistin Devleti
