Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.11.2025 16:10

Bakan Fidan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi

Bakan Fidan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteklerini bir kez daha vurguladı.

Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdiklerini belirten Fidan, "Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının kapatılacağını açıkladı
15:57
Bakan Uraloğlu'ndan "KAIROS" ve "VIRAT" gemileriyle ilgili açıklama
15:54
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 100'e yükseldi
15:50
Zelenski, Ukrayna heyetinin "barış planını" görüşmek üzere ABD'ye gitti
15:40
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İran'ı ziyaret edecek
15:48
15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini yolda
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
Su seviyesi yükselen Tuzla Palas Gölü'nde kuş popülasyonu arttı
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ