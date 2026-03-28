Burhanettin Duran: STRATCOM 2026 ortak aklın ve müşterek sorumluluğun öne çıktığı öncü bir platform oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (STRATCOM), "İleriye Dönük Perspektifler: Yeni Uluslararası Sistemde Düzen" başlıklı kapanış oturumunda konuştu.

Burhanettin Duran, geride bıraktıkları iki günde çağın en mühim ve en hayati meselelerine ışık tutan, derinlikli, düşündürücü ve son derece verimli tartışmalarla STRATCOM 2026'yı tamamladıklarını söyledi.

İletişim Başkanlığı adına bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapmaktan ve böylesine seçkin bir küresel katılımcı topluluğunu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Duran, "Bu zirve, medya ve iletişim profesyonellerinden akademiye, sivil toplumdan muhtelif alanlara uzanan, son derece çeşitli ve yetkin bir topluluğun katkılarıyla güç kazanmıştır. Her biriniz, derinlik ve muhteva bakımından zengin bir diyaloğun şekillenmesinde hayati bir rol üstlendiniz." diye konuştu.

Duran, medya kuruluşları ve dijital platformların burada ortaya konan fikir ve tartışmaların bu salonların çok ötesine taşınarak dünyanın dört bir yanındaki kitlelere ulaşmasını sağlayarak örnek teşkil eden bir kararlılık sergilediklerine dikkati çekerek, öğrencilerden akademisyenlere, gazetecilerden sivil toplum temsilcilerine kadar tüm katılımcılara, özellikle farklı kıtalardan zirveye gelen katılımcılara teşekkür etti.

Zirve boyunca geniş bir yelpazeye yayılan konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Duran, teknolojiden diplomasiye, güncel gelişmelerden kriz yönetimine, dezenformasyonla mücadeleden uluslararası sistemdeki yapısal sorunlara kadar pek çok başlığı ele aldıklarını kaydetti.

Duran, gerçekleştirdikleri ikili temasların da kıymetli işbirliği imkanlarının önünü açtığını vurguladı.

"Ortak aklın ve müşterek sorumluluğun öne çıktığı öncü platform"

Duran, STRATCOM Zirvesi'nin Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden onlarca seçkin uzmanın katılımıyla zenginleşen bir düşünce platformu olarak öne çıktığını belirtti.

"Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM 2026'nın İyi Niyet Bildirgesi'ni takdim etmekten onur duyduğunu belirten Duran, şunları söyledi:

"Bilginin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda hem ulusal hem de küresel güvenliğin temel unsuru olduğunu teyit ederek, iletişimi hem bir aktarım aracı hem de hakikati dezenformasyondan ayırt eden ve dijital ile enformasyon alanlarında ulusal güvenliği tahkim eden stratejik bir savunma hattı olarak tanımlayarak, yeni nesil teknolojiler ile dijital iletişim araçlarının bu dönüşümün merkezinde yer aldığını vurgulayarak, yeni iletişim teknolojilerinin dezenformasyonu 'daha ikna edici' ve 'daha zor tespit edilebilir' hale getirmek amacıyla kullanılmasına karşı çıkarak ve algoritmik şeffaflık ve etik amaç ilkesini müdafaa ederek, kamuoyunun manipülasyona açık hale geldiği bir ekosistemde, doğru bilgiye erişimin temel bir hak ve küresel istikrarın ön koşulu olduğunu vurgulayarak, manipülasyona karşı kalıcı kurumsal dayanıklılığı tesis etme yönündeki azim ve kararlılığımızı yineleyerek, uluslararası düzenin yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda derin bir ayrışma sürecinden geçtiğini tespit ederek ve mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu ve yıkım yerine adil ve hakkaniyetli bir reformun gerekliliğini teyit ederek, özellikle İran'ı da içeren bölgesel gerilimler karşısında gerilimin tırmanmasını önleyen, uluslararası hukuku gözeten ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşımı benimseyerek, müzakere yoluyla adil, insan odaklı ve stratejik temellere dayalı bir yaklaşımı ileri taşıyarak, bölgemize sahip çıkarak ve bölgesel gerçeklikleri açıklık ve tutarlılıkla ortaya koyarak, bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha olan bağlılığımızı yineleyerek, devletler, uluslararası kuruluşlar, medya, akademi, teknoloji şirketleri ve sivil toplum arasında hakikat temelli bir iletişim düzeni tesis etme yönündeki ortak hedefimizi vurgulayarak, gücün haklılığı tayin ettiği bir anlayışla uluslararası sistemin aşındırılmasını ve her türlü çifte standardı kati surette reddederek, özellikle kriz dönemlerinde insan odaklı yaklaşımı, liderler arası doğrudan temasları ve diplomasinin önceliğini esas alarak, kamu diplomasisinin her koşulda güven ve meşruiyet üretme kapasitesinin sürekliliğini vurgulayarak, kalıcı barışın ancak tüm tarafların hak ve menfaatlerini gözeten politikalarla mümkün olacağını özellikle insanlıktan çıkarma gibi savaş suçları karşısında bu yaklaşımın hayati önem taşıdığını hatırlatarak, bölgesel sorunların önlenmesi amacıyla kendi dinamiklerimize dayalı bir güvenlik mimarisi inşa etme kararlılığımızı teyit ederek, iklim meselesini yalnızca teknik bir çevre meselesi olarak değil, aynı zamanda bir insan hakları ve güvenlik meselesi olarak ele alarak çözüm yollarını insanlığın ortak faydası doğrultusunda şekillendirerek, geride bıraktığımız iki gün boyunca STRATCOM 2026, küresel meselelerin ele alınmasında ortak aklın ve müşterek sorumluluğun öne çıktığı öncü bir platform olmuştur."

"Önümüzdeki sene dolu dolu bir programla tekrar buluşmak üzere"

Duran, derinlikli analizleri ve vizyoner bakış açıları için katılımcılara teşekkür ederek, "Bu zirvenin, daha adil bir uluslararası düzen ve daha şeffaf, hesap verebilir bir iletişim ekosistemi yolunda anlamlı bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. İletişimde hakikati esas alma, ortak bir zemin olarak güveni tesis etme ve her koşulda insan onurunu koruma yönündeki kararlılığımız doğrultusunda birlik içinde hareket edelim." dedi.

Zirveye video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu ifade eden Duran, "Kendisi, 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' sözleriyle bize vizyon çizen ve liderliğiyle Türkiye'nin mazlum dünyanın sesini iletmesini sağlayan ve yeni bir dünyanın kurulmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Duran, geniş katılımlı uluslararası nitelikteki etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen, gece gündüz demeden çalışarak programın hayata geçirilmesini sağlayan tüm mesai arkadaşlarına ve İletişim Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederek, "Önümüzdeki sene dolu dolu bir programla tekrar buluşmak üzere sizi Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Zirve, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.