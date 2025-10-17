Açık 16.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 17.10.2025 18:03

Burhanettin Duran: Afrika'yı uzak bir coğrafya değil ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Köklü ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'yı uzak bir coğrafya değil, ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

Burhanettin Duran: Afrika'yı uzak bir coğrafya değil ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na dair paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5’inci Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda Afrika’ya yönelik kardeşlik, eşitlik ve dayanışma temelinde şekillenen Türkiye vizyonunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin hiçbir ayrım, ön yargı ya da dayatma gözetmeden "kazan-kazan" ilkesiyle, bilgi, tecrübe ve kültürel birikimini Afrika’yla samimiyetle paylaşmayı sürdürdüğünü ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"2005’te ilan edilen “Afrika Yılı”, bugün kalpten kalbe uzanan bir ortaklık hikayesine dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Afrika’nın dört bir yanında gözyaşlarımızın rengi aynı. Bu yaklaşım, Türkiye’nin Kıta'yla kurduğu ilişkiyi sadece diplomatik, stratejik ortaklık değil, vicdani ve insani bir bağ haline getiriyor.

Biz, köklü ilişkilere sahip olduğumuz Afrika’yı uzak bir coğrafya değil, ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz. Uluslararası alanda barış, dayanışma ve karşılıklı saygı ekseninde yürüttüğümüz ilişkilerle bu mirası geleceğe taşıyoruz."

