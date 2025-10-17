Emine Erdoğan'dan, Gazze için dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze için dalış yapan ve dünya rekoru kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen'i yürekten tebrik ediyorum. Sporun ve insanlığın birleştiği bu örnek adımın tüm dünyaya ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.