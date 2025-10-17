Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
Gündem
AA 17.10.2025 17:36

Emine Erdoğan'dan, Gazze için dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 107 metre derinliğe inerek kendisine ait dünya rekorunu geliştiren milli sporcu Şahika Ercümen'i kutladı.

Emine Erdoğan'dan, Gazze için dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'e tebrik

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze için dalış yapan ve dünya rekoru kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen'i yürekten tebrik ediyorum. Sporun ve insanlığın birleştiği bu örnek adımın tüm dünyaya ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Gazze
