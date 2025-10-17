Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede, Ansari, Emine Erdoğan'ı forum için tebrik ederek, forumun Türkiye ev sahipliğinde bölgedeki ilk büyük çevre toplantısı olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan da Ansari'nin katılımıyla forumu güçlendirdiğini, komşularla birlikte güçlü olunacağına inandıklarını, İran ile Türkiye'nin geçmişten gelen geleceğe uzanan özel bir ilişkisi olduğunu ifade etti.

Atık konusunda İran'ın da yoğun çalışmalar yürüttüğünü ama bu konuda kendilerini geliştirmeyi çok istediklerini, bu anlamda tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu belirten Ansari, Türkiye'nin doğal yaşamın korunması, atık yönetimi, su tasarrufu gibi çevre meselelerinde yoğun tecrübesi olduğunu, iki dost ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin çok doğru olacağını kaydetti.

Türkiye'nin net duruşunu bütün meselelerde ortaya koyduğunu, İran'ın yaşadığı sorunlarda da yanında durduğunu kaydeden Shina Ansari, çevre konularında başarıya ulaşmak için barışın tesis edilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, diplomaside müzakere ve barışın hakim olması gerektiğini, ne yazık ki son dönemde bölgede saldırganlığın, savaşın, çatışmanın yaygınlaştığını söyledi.

Bu noktada dost ülkeler olarak birbirlerine destek vermenin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunun altını çizdi.

Emine Erdoğan, çevre konusundaki çalışmaları dolayısıyla Ansari'yi tebrik ederek, hangi konuda olursa o konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile görüştü

Emine Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Rossbach'ın Emine Erdoğan'ı tebrik ettiği görüşmede, BM-Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi ele alındı.

Türkiye’nin bu süreçteki destekleri ve liderliği dolayısıyla teşekkür eden Rossbach, açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanında bilgi, tecrübe ve bir buluşma noktası olacağına inandığını ifade etti.

Görüşmede, ayrıca Gazze konusu da gündeme geldi. Rossbach, Gazze'de barışın sağlandığını ve halkın bölgeye dönmeye başladığını ancak büyük bir yıkım yaşandığını belirtti.

Bu konuda BM Habitat'ın önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Rossbach, herhangi bir yerde ıslah çalışması, yeniden inşa, kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa bu konuda yapılacak işlerde iş birliğine gidilebileceğini, dayanıklı evler inşa edilmesi, toplu konutlar konusunu ve atık yönetimi konseptinin de birleştirilebileceğini vurguladı.

Emine Erdoğan ise Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerinde çok fazla tecrübesi olduğunu, Gazze'nin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin önemli adımlar atacağını ancak tüm ülkelerin bu sürece destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, ayrıca COP30'un Brezilya'da düzenlenecek zirvesinde olası iş birlikleri de değerlendirildi.

Emine Erdoğan, UNECE İcra Sekreteri Molcean ile görüştü

Basına kapalı yapılan görüşmede, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, forum için Emine Erdoğan'ı tebrik ederek, forumun çok başarılı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok hızlı adımlar atan, sonuç alan bir ülke olduğunu belirten Molcean, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de forumdan büyük bir heyecan duyduğu bilgisini aktardı.

Emine Erdoğan da Guterres'in özel desteğini her zaman hissettiklerini ifade ederek, teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, sürdürülebilir toplu konutlar, ormanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, moda sektöründe sürdürülebilir üretimi tesis etmek, atık yönetimini yaygınlaştırmak gibi konular ele alındı. BM Avrupa Ekonomik Konseyi'nin çevre konusundaki projeleri hakkında bilgi verildi.

Molcean, Emine Erdoğan'ın yaptığı işleri yakından takip ettiğini ve çok takdir ettiğini belirterek, sürdürülebilirliğin kendini vakfetmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusunda çok güzel bir geçmişi olduğunu, bölgedeki diğer ülkelere örnek olabileceğini, özelikle kamu-özel sektör ilişkisi konusunda öne çıktığını kaydeden Molcean, sürdürülebilirliğin Azerbaycan-Özbekistan gibi ülkelerle paylaşılabileceğini söyledi.

Molcean, UNECE'nin gıda maddelerinin taşınması, saklanması, depolanması gibi konularda standartlar geliştirdiğini kaydetti.

Görüşmede, organik tarım konusunda yapılanlar da ele alındı.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Sachs ile görüştü

Basına kapalı yapılan görüşmede Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin desteği, katkısı ve liderliği için teşekkür etti.

Gazze konusunda yapılabileceklerin ele alındığı görüşmede, Sachs, bundan sonraki adımın Filistin'in BM'de tanınması olması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Maarif Vakfı ile Jeffrey Sachs'ın başkanı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda iş birliği anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de görüşmede hazır bulundu.