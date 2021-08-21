İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında saldırıya uğradı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığı belirlendi. Ayrıca, failin olay yerinden yaya olarak firar ettiği anlaşıldı.

Kavuncu'nun saldırıya uğradığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Saldırgan tutuklandı

Saldırganın S.O. adlı şüpheli şahıs olduğu tespit edildi ve bugün saat 05.30’da Silivri ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz" denildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.O, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.O'nun "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi tutuklandı.https://t.co/6yhgS7xqKd pic.twitter.com/QtDYA6cujG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2021

Şüphelinin Emniyet ifadesinde "Ağabeyimle 15 Temmuz'da darbeye karşı durmak için sokağa çıktık. Ümit Özdağ'ın Kavuncu hakkındaki FETÖ iddiaları sonrasında Kavuncu'ya antipati duymaya başladım ve saldırıyı gerçekleştirdim" dediği ortaya çıktı.