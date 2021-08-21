Bazı basın yayın organlarında Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla ilgili iddialara yer verildi.

TÜBİTAK, iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "İlgili kanun ve mevzuatlar gereği TÜBİTAK'ın herhangi bir vakfa, derneğe ya da kuruluşa bağış ya da ödeme yapması mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

'Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyorlar'

İddialara bir tepki de T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım” desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın. Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı" ifadelerini kullandı.

