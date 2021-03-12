İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 kişinin illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Şüphelilerden birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi.

Bulunan patlayıcı imha edildi

USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kilogramlık patlamaya hazır EYP bulundu.

Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.