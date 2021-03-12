Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 kişinin illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.
Şüphelilerden birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi.
Bulunan patlayıcı imha edildi
USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kilogramlık patlamaya hazır EYP bulundu.
Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.