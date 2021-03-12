Bakan Akar, "ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Akar, Yunanistan’la görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, "Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur" dedi.

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