Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akar'dan Mısır mesajı: İki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararına
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur" açıklamasını yaptı.
Bakan Akar, "ABD’nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
Akar, Yunanistan’la görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Akar, "Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur" dedi.
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Etiketler: Hulusi Akar
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