Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 18:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Turizm çalışanları için aşı kayıtları başladı
[Fotoğraf: AA ]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden yapılan duyuruda, "Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.
Kayıtlar, https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.
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