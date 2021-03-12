Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter adresinden yapılan duyuruda, "Güvenli Turizm Programı kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığımızla birlikte Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ni bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Kayıtlar, https://turizmpersoneli.tga.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.