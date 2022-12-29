Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
[Fotograf: AA]
Bolu Dağı ve Sakarya'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafik ekipleri sürücülere hız yapmamaları konusunda uyarı yaptı.
D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Sakarya'nın kent merkezi, Serdivan, Arifiye ve Sapanca'nın bazı kesimlerinde de sis görüş mesafesini azalttı.
Sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
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