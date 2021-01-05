Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması dün protesto edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü protesto gösteriyleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan şahıslardan, gösteriler sırasında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde polise saldıran protestoculardan 16'sı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, protestocuların dışarıdan gelen kişiler olduğunu açıkladı.https://t.co/mXe5v9JvLj pic.twitter.com/VkVKq6XeX2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2021

13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 kişiden 15'i öğrenci değil

Konu ile ilgili çalışmalar devam ederken İçişileri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı gözaltına alınanlardan sadece 2 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirtti. Çataklı, "Aralarında MLKP dahil terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler var." dedi.

"Nereden planlandığı belli olan bir slogan atıldı"

Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Polisimiz yıl boyunca canla başla çalışırken sürekli yıpratıldık. Önce mahalle bekçilerimize yönelik ardından da polisimize yönelik karalama çalışmaları yürütüldü. Bunlara devlet ciddiyeti ile cevap verdik. Yine bir hafta kadar önce çıplak arama diye mesnetsiz bir iddia öne sürdüler.

Yine Boğaziçi Üniversitesinde nereden planlandığı belli olan bir slogan atılmıştır. Bu Boğaziçi Üniversitesi'ne yakışmamıştır. Günde çağrı hattımıza binlerce ihbar geliyor ama polis imdat şeklinde geliyor.

Bizi, çoluğumuzu çocuğumuzu bu polisler koruyor. Dünya ölçeğinde başarı karnesi olan bir kurumumuzdur."