Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 08:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı kararı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapısı deşifre edildi.
FETÖ yöneticileriyle büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan iletişime geçtiği belirlenen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: Son Dakika FETÖ Terörle Mücadele
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