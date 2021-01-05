Ankara’ya 30 Aralık sabahı getirilen SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’na gönderildi.

Kalite ve güvenilirliği kontrol ediliyor

Aynı gün analiz çalışmalarına başlandı. Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

Bakanlık görüntü ve fotoğraf paylaştı

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. Sağlık Bakanlığı analizlere ilişkin görüntü ve fotoğrafları paylaştı.

14 günlük kontrolün ardından “Acil Kullanım Onayı” verilecek

En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak.

TİTCK Laboratuvarları uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarlarıdır. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve ülkemizde ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz ediliyor.

Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.

