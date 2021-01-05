Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programını kullandığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı verilenler arasında meslekten ihraç doktor ve askeri okul öğrencisi de var.

Şüphelilerin yakalanması için 3 ilde operasyon başlatıldı.