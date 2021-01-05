Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de ByLock operasyonu: 11 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
3 ilde Balıkesir merkezli yürütülen FETÖ'nün gizli haberleşme programı 'ByLock' soruşturmasında, aralarında meslekten ihraç doktor ve askeri okul öğrencisinin de olduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programını kullandığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı verilenler arasında meslekten ihraç doktor ve askeri okul öğrencisi de var.
Şüphelilerin yakalanması için 3 ilde operasyon başlatıldı.
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