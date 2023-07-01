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TRT Haber 01.07.2023 05:15

Boğaz geçişlerinde zamlı tarife bugün başladı

Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınacak ücretlerde zamlı tarife uygulaması bugün başladı. Artık gemilerden net ton başına 4,42 dolar alınacak.

Boğaz geçişlerinde zamlı tarife bugün başladı

Boğazlardan geçen uluslararası gemilerden artık zamlı tarifeye göre ücret alınacak. Buna göre, net ton başına 4,08 dolar olan ücret, 4,42 dolara yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak. Fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemiden toplam 3 bin 240 dolar ücret alınıyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükseltildi. Yeni tarife ile 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Bu sayede ülkeye döviz girişi artırılacak."

Ücretler her yıl 1 Temmuz'da güncellenecek

Montrö Sözleşmesi'ne göre; Türk Boğaz’larından uğraksız geçecek gemilerden fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.

Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı temel alınırken, birim olarak da “Altın Frank” esas alınıyor. Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık boğaz geçiş ücretleri, her yıl 1 Temmuz’da yeniden hesaplanıp otomatik olarak güncellenecek.
 

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Abdulkadir Uraloğlu
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