600 yıl önce Sen Jan Şövalyeleri tarafından inşa edildi. Cumhuriyet döneminde müzeye dönüştürüldü. Muğla'da tarihi Bodrum Kalesi'nde başlayan restorasyon çalışmaları 3 yıl sürdü.

Bodrum Kalesi'ne ilişkin bilgi veren Muğla Röleve ve Anıtlar Müdürü Bilge Özyer, "Kalemiz 33 bin metrekare bir alana sahip, bu alanda 4 çevresinde bütün surlarımızı onardık 20 metre 25 metreye kadar çıkan sur duvarlarımız var ve içinde 7-8 tane kulemiz var bu kulelerin de bütün restorasyonları onarımlarını tamamladık." dedi.

Kalenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, "40 gün kadar bir gecikmeyle bugün bu kaleyi, ikinci etabını sonlandırıp açtık. Bu ikinci etapla birlikte yaklaşık bin 100 metrekare kapalı sergi alanını hizmete açmış oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı yıl sonuna kadar onlar da tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi Kale ve Sualtı Arkeoloji Müzesi tarihte yolculuğa çıkarıyor

1995'te en iyi müze ödülünü alan Bodrum Sualtı Müzesi de ziyaretçileri tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. 6 salondan dördünde karasal buluntular, ikisinde ise batıklar sergileniyor.

Bodrum Kalesi'nin en önemli salonlarından birisi de Karya prensesinin mezarının bulunduğu salon, yüz tanıma tekniği ile oluşturulan balmumu heykeli en ilginç eserlerin başında geliyor.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müze Müdürü Hüseyin Toprak, "3 farklı konsept uygulamaya başladık, birincisi kale, ikincisi batıklarımız, üçüncüsü de bodrum tarihi. bu üç konu üzerinde yoğunlaştık ve hepsini bir araya getirdik." diye konuştu.

Bodrum Kalesi, Türkiye'de ilk defa gece müzeciliği uygulamasıyla sabah 10 ile gece 22 saatleri arasında gezilebilecek.

Haber: Gül Benli

Kamera: Ali Güler

Kurgu: Sacide Çalhan